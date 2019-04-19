У м. Бердянськ рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

18 квітня о 13:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Польській.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 30 кв.м.
О 14:08 рятувальники локалізували загоряння, а о 14:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді
18 квітня о 22:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по провулку Літньому в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на площі 15 кв.м.
О 22:37 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 23:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу