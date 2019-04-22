Мрієш провести 4 незабутні дні серед мальовничої природи у середовищі активної молоді? Тоді тобі неодмінно варто відвідати Всеукраїнську спортивно-патріотичну теренову гру «Звитяга-2019», яка відбуватиметься з 9 по 12 травня на Волині!
«Звитяга» – гра, яка з 2006 року виховує свідомих громадян, гуртує молодь навколо ідеї боротьби за українську державність та поглиблює знання про Українську повстанську армію.
Коротко про теренову гру: учасники «Звитяги» об’єднуються у дві команди – сотні (від 100 до 200 учасників). На чолі кожної сотні стоїть сотенний. Основна цінність сотні – прапор, втрата якого означає поразку в грі. Мета – здобути прапор супротивника і зберегти свій до завершення гри. Але для цього необхідно подолати цілу сотню протилежної команди. Саме тому у кожного гравця на руці знаходиться символ життя – пов’язка. Зірвана пов’язка – смерть у грі.
Учасником теренової гри може стати кожен охочий віком від 16 до 28 років, за умови попередньої реєстрації та оформлення страхування. На грі суворо заборонено курити, вживати алкоголь та нецензурну лексику.
Реєстрація на теренову гру «Звитяга-2019» за посиланням: https://goo.gl/forms/kyejhOSWm2iVXM5s2
Реєстрація триває до 3 травня.
Деталі: http://zvytjaga.org.ua/
Організатори заходу: ГО «ВМР «Національний Альянс» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
Молодь запрошують на Всеукраїнську теренову гру «Звитяга»
Мрієш провести 4 незабутні дні серед мальовничої природи у середовищі активної молоді? Тоді тобі неодмінно варто відвідати Всеукраїнську спортивно-патріотичну теренову гру «Звитяга-2019», яка відбуватиметься з 9 по 12 травня на Волині!