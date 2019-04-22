На Запоріжжі з незаконного обігу вилучено партію тютюнових виробів вартістю понад 7,4 мільйона

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області спільно із працівниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили із незаконного обігу велику партію цигарок, частина з яких була ввезена в Україну поза митним контролем.
У рамках проведення операцій “Акциз-2019”, “Рубіж” та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 204 КК України було проведено обшуки у м. Мелітополь за місцями зберігання та реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку України.
За їхніми результатами оперативники виявили, вилучили та передали на відповідальне зберігання 117,4 тисячі пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, які були ввезені на територію України поза митним контролем, а також майже 55,7 тисячі цигарок вітчизняного виробництва без документів, які підтверджують законність їх походження.
Крім того, було встановлено, що канал постачання та збуту нелегальної тютюнової продукції налагодив місцевий житель. Реалізація товару здійснювалася шляхом надання оголошення в мережі Інтернет, а також з використанням аккаунтів, спеціально створених у системах обміну повідомленнями.
Усього вилучено 173 тисячі пачок тютюнових виробів на загальну суму 7 мільйонів 400 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області