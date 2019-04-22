Платники транспортного податку поповнили бюджети на 1,7 мільйона гривень

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшов 1 мільйон 713 тисяч гривень транспортного податку, що на 99 тисяч більше, ніж за 3 місяці минулого року.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, найбільші надходження транспортного податку до бюджету забезпечили власники автівок м. Запоріжжя – понад 830 тисяч гривень, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 182 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 155 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів – понад 145 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського – 140 тисяч, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського – 102 тисячі тощо.
Нагадаємо, транспортний податок, ставка якого складає 25 тисяч гривень на рік, сплачується за легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 році – це 1 мільйон 564 тисячі 875 гривень (4173 грн. * 375).