У Запоріжжі в доменній печі спалили 33 тисячі пачок конфіскованих цигарок

За результатами рішення суду було знищено 33 тисячі пачок тютюнової продукції орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень. У рамках операції “Акциз” співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області вилучили партію цигарок у трьох громадян, які не були зареєстровані як суб’єкти господарювання.
Фіктивні підприємці продавали контрафактні цигарки без акцизних марок на ринках Запоріжжя та області, а також через мережу Інтернет.
Операція зі знищення тютюнової продукції відбувалася за участі оперативників податкової міліції, запорізьких митників та фахівців виконавчої служби. Конфісковані цигарки спалили в доменній печі одного з металургійних підприємств Запоріжжя.
Головне управління ДФС у Запорізькій області