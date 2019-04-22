У Запорізькому районі на пожежі загинув власник будинку

19 квітня о 14:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Українська в с. Біленьке.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний житловий будинок на загальній площі 60 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 60-річний власник.
О 16:00 рятувальники локалізували загорання, а о 18:26 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі
19 квітня о 17:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вулиці Залізнична Олександрівського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах квартири горять домашні речі на загальній площі 30 кв.м.
О 17:40 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 17:55 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
м. Бердянськ: рятувальники ліквідували пожежу в музеї
19 квітня о 12:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житлового будинку по вулиці вул. Гостинна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в підсобному приміщенні музею «Подвиг» горять господарчі речі на загальній площі 2 кв.м.
О 13:10 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:17 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Рятувальники звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
19 квітня о 12:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Тичини в Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять три надвірні господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м.
О 13:17 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 14:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності
Вночі та вранці 20-24 квітня на території Запорізької області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, 20 квітня заморозки інтенсивністю 2° морозу очікуються місцями і у повітрі (I рівень, жовтий).
22.04.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вночі заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла.