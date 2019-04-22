У місті Батумі під час чемпіонату Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок честь України захищали двоє запоріжців. Серед них – студент 4 курсу факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, переможець численних престижних спортивних змагань Кирило Пирогов, котрий на дорослому чемпіонаті Європи виступав уперше. Він здобув «малу бронзу» чемпіонату Європи в ривку, показавши результат 171 кг. Спортсмен також встановив рекорд Європи серед молоді до 23 років. У сумі двоєборства запоріжець став п’ятим. Спортивне досягнення Кирила має особливе значення, адже востаннє запорізьким важкоатлетам доводилося стояти на п’єдесталі дорослого чемпіонату Європи у 2002 році.
Під час чемпіонату Європи з важкої атлетики гідно представив Запорізький край і випускник Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету Костянтин Рева, здобувши бронзову нагороду в поштовху з результатом 207 кг (ривок 161 кг, сума двоборства 368 кг).
Колектив ЗНУ вітає чемпіонів і бажає їм подальших спортивних перемог!
Для довідки
Наприкінці минулого року на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді Кирило Пирогов здобув бронзу чемпіонату Європи у ваговій категорії 94 кг за сумою двоборства – 360 кг (168+192) і срібло в ривку. Тренує спортсменів викладач факультету фізичного виховання ЗНУ, заслужений тренер України Анатолій Орлов.
Прес-служба ЗНУ
Важкоатлети ЗНУ – на п’єдесталі дорослого Чемпіонату Європи та серед рекордсменів континенту
У місті Батумі під час чемпіонату Європи з важкої атлетики серед чоловіків та жінок честь України захищали двоє запоріжців. Серед них – студент 4 курсу факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, переможець численних престижних спортивних змагань Кирило Пирогов, котрий на дорослому чемпіонаті Європи виступав уперше. Він здобув «малу бронзу» чемпіонату Європи в ривку, показавши результат 171 кг. Спортсмен також встановив рекорд Європи серед молоді до 23 років. У сумі двоєборства запоріжець став п’ятим. Спортивне досягнення Кирила має особливе значення, адже востаннє запорізьким важкоатлетам доводилося стояти на п’єдесталі дорослого чемпіонату Європи у 2002 році.