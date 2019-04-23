Бліц-опитування: Чи брали ви участь у виборах президента? Які ваші враження?

1.Ганна, вихователька дитячого садка:
-Так, приймала участь перший раз у власному житті, все сподобалося. Враження приємні, бо почувала свою відповідальність за долю країни.
2.Давид, програміст, м.Київ:
-Ні, не брав участь, ані в першому, ані в другому турі. Чесно кажучи політика це не моє, та й часу витрачати на це не вважаю за потрібне.
3.Наталія, вчителька:
-Звичайно брала участь у виборах, завжди голосую, бо це обов’язок кожного громадянина. В цих виборах я ще була членом виборчої дільниці. Це дуже відповідально, чесно кажучи втомилася дуже, але почуття як від добре виконаної роботи.
4.Тамара, менеджер:
-Так, голосувала на виборах, і на минулих також. Процедура сподобалася, все було гарно влаштовано, але на жаль мій кандидат не пройшов у другий тур.
5.Юлія, студентка:
-Це були перші вибори у моєму житті, все дуже сподобалося. Після голосування відповіла дівчині що біля дільниці збирала данні екзитополів