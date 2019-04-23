До уваги платників ЄСВ! З 2 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ

З 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
Старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, діють до 26.04.2019 року.
Рахунки розміщені на субсайті ГУ ДФС у Запорізькій області за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.