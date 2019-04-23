Грандіозний PlayFest об’єднав у ЗНУ освітян та учнів міста й області

Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення в Запорізькому національному університеті цього року темою свого конкурсу обрав напрям «Професії майбутнього». Його учасники створювали моделі, які б відображали сутність тієї чи тієї професії та середовище, де ця професія може бути реалізована. Фестиваль відбувся за сприяння фонду LEGO та керівника освітніх проектів the Lego Foundation в Україні Оксани Роми. На офіційне відкриття фестивалю завітала представниця Міністерства освіти і науки України – експерт директорату управління дошкільної та загальної середньої освіти Олена Лінник.
Під час фестивалю відбувалися: крейда-фест, майстер-класи з методик ігрового навчання, розвага-подорож у світ професій, Play-сесія з роботами, сімейний майстер-клас від тренерів The LEGO Foundation, веселе «Хімік-шоу». Також проходила виставка-конкурс у рамках Фестивалю. Учасники – учні шкіл та вихованці дошкільних закладів освіти – презентували власні проекти.
Не залишились осторонь і студенти-першокурсники ЗНУ спеціальностей «початкова освіта» та «дошкільна освіта» факультету соціальної педагогіки та психології. Вони представили власний проект. Враховуючи напрям навчання, не дивно, що професією майбутнього обрали педагога. Проте, за задумом, це міжгалактичний педагог-тьютор – Intergalactic Tutor, якого в майбутньому будуть готувати у найкращому закладі в галактиці – у Запорізькому національному університеті.
Крім того, студенти ЗНУ виступали і в ролі волонтерів. До слова, уперше за всі роки проведення подібних фестивалів. На завершення заходу учасників конкурсу привітали й нагородили цінними подарунками.
Для довідки
Гостями PlayFest, крім учасників конкурсу, стали сотні мешканців міста Запоріжжя – діти та дорослі. Цього року у фестивалі брали участь близько 50 000 дітей та 2 500 педагогів Запорізької та Дніпропетровської областей. Також для проведення фестивалю були залучені заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей і заклади вищої освіти – Запорізький національний університет та Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Метою заходу організатори обрали розвиток творчих, архітектурних, дизайнерських здібностей та комунікативних навичок дітей шляхом командної роботи над спільним проектом. Головним завданням, яке ставили перед собою його організатори, було розкриття теми шляхом будівництва моделі з конструктора LEGO та презентації проекту безпосередньо на фестивалі.
Прес-служба ЗНУ