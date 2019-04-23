У Запорізькому районі бійці ДСНС ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

23 квітня о 00:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства «Осінь» в смт Кушугум.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах двохповерхового дачного будинку, домашні речі в ньому та домашні речі у пристроєному металевому гаражі на загальній площі 60 кв.м.
О 01:25 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 03:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Від МПО Кушугум залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
м. Бердянськ: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
23 квітня о 00:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Жуковського.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах, перекриття одноповерхового житлового будинку та домашні речі на загальній площі 58 кв.м.
О 01:06 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 02:20 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.