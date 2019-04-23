Валерій Манько: “Запорізькі платники збільшили відрахування ПДВ на 43,6 мільйона”

У першому кварталі поточного року платники Запорізького регіону забезпечили до державного бюджету 796,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько. Він зазначив, що порівняно з минулорічними показниками рівень сплати зріс на 43,6 мільйона.
Лише у березні запорізькі суб’єкти господарювання перерахували до державної казни 248 мільйонів гривень ПДВ, що на 8 відсотків перевищило надходження відповідного періоду 2018 року.
За перші три місяці найбільші суми податку на додану вартість спрямували платники, які зареєстровані в м. Запоріжжя – майже 471 мільйон, від СГД-юридичних і фізичних осіб м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів надійшло більш ніж 60 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 57 мільйонів, Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів – 51 мільйон, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 35 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 28,3 мільйона, а також м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 25,4 мільйона.
Усього на території регіону здійснюють діяльність 9943 платника податку на додану вартість, що на 149 суб’єктів більше, ніж минулого року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області