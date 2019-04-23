Відкритий фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва “Терпсихора запрошує” пройде з танцювальним флешмобом

24-25 квітня 2019 року на базі Палацу культури “Орбіта” м. Запоріжжя відбудеться I відкритий фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва “Терпсихора запрошує”, присвячений Міжнародному дню танцю.
Засновником конкурсу є Запорізький муніципальний театр танцю департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. Організатори фестивалю-конкурсу: Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, департамент культури і туризму Запорізької міської ради, комунальна установа “Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради.
У програмі фестивалю:
24 квітня – 10:00 — урочиста церемонія відкриття у ПК “Орбіта”;
10:30-17:00 — конкурсна програма;
17:00 — показ казки-балету “Буратіно”.
25 квітня – 10:00-14:00 — конкурсна програма;
14.00 – біля ПК “Орбіта” під музичну композицію запорізького композитора Дмитра Савенка „Місто Z” буде влаштований спільний яскравий флешмоб задля об’єднання та мрій про мирне майбутнє;
17:00 — урочисте закриття фестивалю і гала-концерт.
Фестиваль-конкурс проводиться з метою популяризації та розвитку хореографічного мистецтва; виявлення і підтримки молодих талантів, хореографічних колективів, надання їм можливості реалізувати свій творчий потенціал; удосконалення виконавської майстерності та підвищення художнього рівня хореографічних колективів; налагодження культурних зв’язків, творчої співпраці колективів з різних областей України.
У фестивалі-конкурсі візьмуть участь 27 аматорських хореографічних колективів мистецьких шкіл, центрів дитячої та юнацької творчості, вищих навчальних закладів, концертних організацій, національно-культурних товариств, хореографічних студій з міста Києва, Дніпра, Харківської та Запорізької областей.
Виступи конкурсантів у номінаціях “народна хореографія”; “класична хореографія”; “сучасна хореографія” буде оцінювати високопрофесійне журі на чолі з кандидатом мистецтвознавства, доцентом, завідувачем кафедри сучасної та бальної хореографії Харківської державної академії культури – Шабаліною Оленою Миколаївною.
Запрошуємо на свято танцю, ритму та емоцій!
Докладна інформація: http://zomc.org.ua/polozhennya-pro-konkursi-festivali/item/2763-terpsykhora-zaproshuye-polozhennia-pro-provedennia-vidkrytoho-festyvaliu-konkursu-khoreohrafichnoho-mystetstva