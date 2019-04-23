Запорізькі жінки та власний бізнес

Основне завдання служби зайнятості – це якісне надання послуг всім громадянам, які звернулися у центр зайнятості з метою пошуку роботи чи консультації.
Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.
Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням, допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово для організації підприємницької діяльності.
Статистика свідчить, що на обліку в обласній службі зайнятості із 22 тисяч безробітних близько 12 тис. жінок (що складає 54% від загальної чисельності безробітних), які потребують допомоги в працевлаштуванні (нагадуємо, що в Запорізькій області протягом квітня триває «Місячник зайнятості жінок»). Фахівці служби зайнятості відмічають, що для багатьох сучасних жінок кар’єра набуває важливого значення, адже, це – можливість самореалізації, особистого зростання, можливість займатися улюбленою справою. Тож, жінки дуже уважно ставляться до можливості організації власної справи. Головне – бачити конкретну мету, бути готовим приділити більше часу і докласти додаткових зусиль для втілення мрії в реальність.
З початку 2019 року за допомогою служби зайнятості Запорізької області одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 42 безробітних, з них 20 жінок.
В цьому році відкрито салон перукарню та салон краси, організована діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, та інші.
Очільниця Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Одержавши матеріальне забезпечення для організації власної справи, колишні клієнти служби зайнятості – “новоспечені” підприємці звертаються до фахівців центрів зайнятості за подальшими консультаціями, інші – вступають у відношення зі службою як партнери по підбору працівників у свій бізнес. Тобто, відносини «служба зайнятості – безробітний» в подальшому трансформуються в соціальне партнерство».
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47