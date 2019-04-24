Біговий сезон від “Нова Пошта”

27 квітня у Запоріжжі стартує новий біговий сезон Гран-прі Нова Пошта напівмарафон 2019. Щиро запрошуємо взяти участь у цій святковій події! Родзинкою стане проведення великого марафону – забігу на 42,195 км, в якому спробують свої сили спортсмени з усієї України.
8:00 – початок акредитації, за адресою бульвар Шевченка, 1, намет «Інформація» – видача бейджа для проходження до стартового коридору.
Для прес-акредитації на марафон звертайтесь, Руслан Дмитренко, +380730530101 або на info@newrun.com.ua
О 8-00 розпочне роботу бігове містечко, а на 8-30 заплановане урочисте відкриття заходу. Початок змагань – 9.00. Стартові пакети видаватимуться учасникам за тією ж адресою 26 квітня з 13.00 до 18.00, а також 27 квітня з 7.00 до 8.30.
У програмі – старти для бігунів різних рівнів підготовки: на 42,195 км, 21,0975 км, естафета 42 км (4х10,55 км), естафета 21 км (3х5 км + 1х6,1 км), 10 км, 5 км. Безкоштовні дистанції – 1 км й дитячі забіги на 500 м і 100 м. З детальним розкладом заходу можна ознайомитись на сайті https://newrun.timer.org.ua/race/11
У представників ЗМІ буде можливість записати інтерв’ю або взяти коментарі у представників головного спонсора події, компанії «Нова Пошта», а також NewRun – компанії-організатора марафону. Також для ЗМІ буде організовано доступ у зону, де вони першими зможуть поспілкуватись з переможцями та учасниками змагання.
Будемо надзвичайно раді всіх бачити!