Читайте у газеті “Запорізька правда” за 25 квітня 2019 року

Друзі! У четвер, 25 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Зокрема, поговоримо про результати другого туру президентської виборчої кампанії, фінал якої припав на неділю, 21 квітня. Результати Виборів-2019. Де на Запоріжжі чинного Президента Петра Порошенка не підтримав жоден виборець? І як студентство вплинуло на результати виборчих перегонів? Дізнайтесь із «Запорізької правди».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Досвід останніх чотирьох років свідчить про те, що на нинішньому етапі системного розвитку України набагато простішим та ефективнішим способом боротьби з корупцією є обмеження можливостей для втілення в життя шахрайських схем, аніж покарання корупціонерів як таке. Чи ефективні антикорупційні реформи в Україні? Дізнайтесь із опублікованої «Запорізькою правдою» дискусії Джона Лафа, керуючого директора консалтингової компанії JBKL Advisory Ltd, що спеціалізується на відносинах з урядом і стратегічному консультуванні, та Володимира Дубровського, старшого економіста Центру соціально-економічних досліджень, CASE Україна.У сфері його інтересів – політична та інституційна економіка України, зокрема, питання корупції, економічних реформ, малих і середніх підприємств та бізнес-клімату.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Монетизація субсидій передбачає адресність і прозорість. Як нововведення відіб’ються на пересічних запоріжцях? Як саме відбувається монетизація субсидій і чого очікувати в майбутньому? Про це читайте у свіжому випуску «Запорізької правди»
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Зокрема, згадуючи героїзм ліквідаторів Чорнобильської катастрофи,скорботну дату якої відмічатимемо 26 квітня, дізнаємось, як саме захищались ці рятівники людства від радіації. І ця інформація стане справжньою сенсацією. «Як же рятувальники захищалися від радіації? – Та ніяк!» Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Микола Бабко розказав про те, що пережив і побачив на власні очі.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про варіанти волевиявлення пересічних запоріжців на виборчих дільницях під час виборів президента.У традиційному ж бліц-опитуванні наші земляки діляться, чи брали участь у виборчих перегонах і які враження у них склалися від цього.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
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Читайте у газеті “Запорізька правда” за 25 квітня 2019 року
Друзі! У четвер, 25 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.