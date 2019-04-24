Духовна рада запрошує на Великодню ходу

За ініціативи Духовної ради християнських церков м. Запоріжжя, за участі національно-культурних товариств області за підтримки Запорізької обласної державної адміністрації IX Святкова хода з нагоди Христового Воскресіння відбудеться 28 квітня 2019 року проспектом Соборний у обласному центі.
16.30 – збір на бул. ім. Шевченка, біля ПК „Дніпроспецталь”
17.00 – початок ходи проспектом Соборним
18.00 – закінчення ходи на пл. Героїв Революції Гідності, молитва, святкові заходи.
За інформацією організаторів, у голові колони йтимуть учасники у національних костюмах. Хода передбачає бути дуже красивою. Приєднуйтесь!