«Єдиними устами та єдиним серцем» прославляймо Христове Восркесіння

З Світлим Христовим Воскресінням щиросердно вітаю духовенство, обласну, міську та районну владу Запорізької області, військовослужбовців, які захищають цілісність та незалежність нашої держави, працівників правоохоронних органів, всі політичні, громадські та козацькі організації, а також усіх мешканців та гостей козацького Запорізького краю та бажаю справжньої Пасхальної радості, щоб ми всі разом «Єдиними устами та єдиним серцем» прославляли Воскресіння Христове та «раділи і веселилися» цим святим днем.
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!