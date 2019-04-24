«Спадщина» плекає патріотів

У Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г.Магара відбувся фінал обласного конкурсу патріотичної творчості «Спадщина». Конкурс проводиться 18-й рік поспіль.
Як розповіли в Управлінні молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, метою конкурсу є формування у молоді патріотизму, національної гідності; підтримка обдарованої, талановитої молоді, діяльності клубів, центрів, громадських об’єднань та організацій патріотичного спрямування.
У конкурсі бере участь молодь віком від 14 до 35 років.
– Сучасна молодь дійсно талановита у всіх аспектах. Вона креативна, ініціативна, дієва та наполеглива. Після восьми відбіркових турів конкурсу, в яких взяли участь більше 4000 учасників, у фінал вийшли лише найкращі виконавці. Це вже сформовані молоді артисти, які гідні того, щоб представляти власний район, об’єднану територіальну громаду або місто на конкурсах обласного та всеукраїнського значення. Серед них є і вже досвідчені виконавці – лауреати, які відчувають потребу сцени та уваги публіки. Є й дебютанти, які пройшли власний шлях підготовки для того, щоб уперше вийти у фінал конкурсу. Від усього серця бажаю всім фіналістам успіху. Ви всі вже переможці, адже у зональних турах кожен з вас проявив свій талант, здібності та волю до перемоги. Нехай сьогоднішнє свято стане для вас ще однією сходинкою на шляху до професійного зростання і творчої самореалізації, – зазначила у вітальному слові начальник Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталія Власова.
В обласному академічному музично-драматичному театрі ім. В. Г. Магара фіналісти подарували глядачам свої найкращі пісні й танці. Виступи фіналістів конкурсу вразили не тільки поважне журі, а й усіх глядачів яскравими хореографічними постановками та вокальною майстерністю.
Переможці у номінаціях:
Народна хореографія
Дебютанти
• І місце – зразковий аматорський хореографічний ансамбль «Золотий ключик» група «Мальви» (м. Пологи)
• ІІ місце – Солодка Анастасія (м. Пологи)
• ІІ місце – народний художній колектив театр танцю «Юнона» (м. Запоріжжя)
Лауреати
І місце – зразковий хореографічний ансамбль «Едем» (Токмацький район)
Сучасна хореографія
Дебютанти
• І місце – зразковий аматорський хореографічний ансамбль «Золотий ключик» група «Мальви» (м. Пологи)
• ІІІ місце – старша група хореографічного ансамблю «Надія» (Приазовська ОТГ)
Лауреати
ІІІ місце – танцювальний колектив «Free Way» (смт. Михайлівка)
Українська народна пісня
Дебютанти
• І місце – Чмир-Протасова Ганна (Якимівський район)
• ІІ місце – вокально-хоровий колектив «Music Land» (м. Мелітополь)
• ІІІ місце – тріо «Консонанс» (більмацький район)
• ІІІ місце – зразковий аматорський колектив «Лілея» (Оріхівський район)
• Дипломант – Пуйда Анастасія (м. Токмак)
Лауреати
• І місце – вокальний ансамбль ЗДМУ (м. Запоріжжя)
• ІІ місце – Мохончук Марія (Василівський район)
• ІІІ місце – Бубнова Віра (Бердянський район)
Коли співають солдати
Дебютанти
• І місце – Похилов Владислав (в/ч А 1978, м. Запоріжжя)
Лауреати
• ІІІ місце – гурт «3029» (в/ч 3029, м. Запоріжжя)
Пісні, народжені АТО
Дебютанти
• І місце – тріо «Гармонія» (Оріхівський район)
• ІІ місце – Дрянєва Маріанна (м. Бердянськ)
• ІІІ місце – Лазарева Анастасія (м. Бердянськ)
Лауреати
• І місце – зразковий художній колектив вокальний гурт «Березіль» (м. Запоріжжя)
Класика патріотичної пісні
Дебютанти
• І місце – Зіміна Таісія (Василівський район)
• ІІ місце – Мельник Катерина (м. Запоріжжя)
• ІІІ місце – Хиценко Анастасія (м. Бердянськ)
• Дипломант – хоровий колектив «Світанок» (м. Мелітополь)
Лауреати
• І місце – Ілікчиєва Дар’я (м. Бердянськ)
• І місце – Пивоваров Сергій (м. Запоріжжя)
• ІІ місце – Кара Сергій (м. Пологи)
• ІІІ місце – Гуліашвілі Гванца (м. Пологи).
Олена Маковецька