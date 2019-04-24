Запорізькі католики закликають до єдності

– Хочу від усього серця привітати всіх жителів Запоріжжя та області – віруючих, які шукають Бога, невіруючих – з Воскресінням Христовим. Всі ми діти Бога, всіх Отець Небесний хоче поблагословити. За всіх нас помер і для нас воскрес Ісус – щоб ми відчували себе братами і сестрами у Христі.Бажаю, щоб якомога швидше в Україні знову запанував мир і щоб стало так, як було раніше, коли ми багато років раділи світу. Думаю, воскреслий Господь поверне нам той душевний стан, в якому ми перебували. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! – вітає всіх єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Ян Собіло.
Отець Ян нагадав, що в цьому році в день Воскресіння Христа( за Юліанським календарем, коли цей день свткують переважна більшість християнських конфесій світу) в Україні відбувся другий тур виборів Президента країни.
– Вочевидь здійснилася воля Божа, і Президентом став той чоловік, якого вибрав Господь. Господь знає, що для нас краще, яка благодать потрібніше, – зазначив о. Ян. – Будемо молитися, щоб над нашим містом, над Україною, над усім світом засяяло світло надії, яке приносить нам той, хто переміг смерть і воскрес третього дня з мертвих.
До слова, єпископ Ян Собіло разом з папським нунцієм архієпископом Клаудіо Гуджеротті за традицією зробили пастирський візит до Донецька та Луганська, де привітали віруючих з наближенням Воскресінням Христовим.
Донецька і Луганська області відносяться до Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ, в яку входять сім областей. Це також Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Дніпропетровська області.
– Такі поїздки ми здійснюємо щороку, – розповів запорізький єпископ. – Віруючі дуже задоволені, адже нунцій передає їм благословення Святішого Отця. Вони раді, що про них хтось ще пам’ятає! Ситуація там дуже складна, особливо в Луганську. У Луганську і до війни вона була гіршою, а зараз це відчувається ще сильніше. Частина жителів, я говорю про Донецьку, повернулася додому. Вони виїжджали на підконтрольну Україні територію, до Польщі. Але заробити на нове житло неможливо, а в Донецьку у них залишалися квартири. І люди стали повертатися. Ми молимося, щоб скоріше прийшов мир. Ми молимося, щоб наша єпархія могла нормально функціонувати, щоб ми знову були всі разом.