Запорізькі підприємці спрямували до місцевих бюджетів 340 мільйонів гривень

Представники малого і середнього підприємництва з початку року сплатили до місцевих скарбниць Запорізької області 340 мільйонів гривень єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження податку порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 18 відсотків, додатково бюджети отримали 52,3 мільйона.
Із загальної суми 223,3 мільйона забезпечили підприємці-фізичні особи, збільшивши відрахування до минулорічного періоду на 44,5 мільйона або майже на 25 відсотків. Внесок суб’єктів підприємництва-юридичних осіб склав 45,6 мільйона, що на 5 мільйонів або на 12 відсотків більше, ніж торік. Від сільгоспвиробників надійов майже 71 мільйон, що більше сплаченої суми у січні-березні 2018 року на 2,8 мільйона або на 4 відсотки.
На сьогодні у Запорізькій області спрощену систему оподаткування обрали 58 тисяч суб’єктів господарювання, що на три тисячі більше, ніж у минулому році. Зокрема, у першій групі працюють 8028 підприємців, у другій – 23036, у третій – 16524 фізичні та 8378 юридичних осіб, у четвертій групі – 2066 СГД-представників аграрного сектору.
Частка єдиного податку знаходиться на другому місці у доходах скарбниць громад і з початку року складає майже 16 відсотків.
Головне управління ДФС у Запорізькій області