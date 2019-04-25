У Запорізькій області рятувальники спільно з представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства провели навчання по безпечному поводженню в екосистемах

З настанням довгоочікуваного весняного потепління рятувальники стикаються з проблемою порушення людьми правил пожежної безпеки під час відвідування екосистем. Як результат – масштабні пожежі на відкритій території, непоправна шкода екології та чималі матеріальні збитки.
З початку 2019 року в екосистемах пец автомобіле 554 пожежі на загальній площі майже 155 га, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року (295 пожеж). На території лісгоспів вже виникло 3 пожежі на загальній площі 9 га.
25 квітня спеціалісти Служби порятунку спільно з представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства провели навчання особового складу щодо оперативного та якісного реагування під час пожеж в екосистемах. До заходу також долучилися журналісти регіональних та загальнонаціональних засобів масової інформації.
У рамках навчань, бійці ДСНС ліквідували імітовану пожежу в лісі, спричинену людською необачністю.Після чого працівники лісового господарства показали близько десяти різноманітних способів, як правильно та безпечно розпалювати багаття на відкритій території для того, щоб не нанести непоправної шкоди природному середовищу й не наразити власне життя на небезпеку.
«Дуже важливо розвивати свідомість населення, особливо у питаннях власної безпеки і збереження довкілля. Тому, інформування громадськості та постійна профілактика – це завдання не тільки Державної служби з надзвичайних ситуацій, але й кожного громадянина, бо тільки разом ми зможемо змінити світ на краще», – зазначила начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Юлія Баришева.
З настанням пожежно-небезпечного періоду, коли зростає загроза виникнення лісових пожеж та пожеж в екосистемах, спричинених людською необачністю, на острові Хортиця рятувальники встановили додатковий пост з черговим пец автомобілем, що дозволить максимально скоротити час прибуття бійців Служби порятунку й оперативніше реагувати на виникнення надзвичайних подій.
Шановні громадяни! Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. У випадку, якщо ви помітили, що пожежа тільки починається, наприклад, невелике загоряння трави, спробуйте загасити його самотужки. Іноді досить просто затоптати полум’я або збити гілками листяних порід дерев, закидати піском чи ґрунтом. Після цього варто почекати і переконатися, що трава або підстилка не жевріють, інакше вогонь може розгорітись знову.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області