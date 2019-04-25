Володимир Буряк зустрівся з чорнобильцями-ліквідаторами

Міський голова Володимир Буряк та представники активу громадських організацій чорнобильців обговорили сьогодні важливі питання, які стосувалися соціального захисту, медичного обслуговування чорнобильців-ліквідаторів та членів їх сімей. Володимир Буряк наголосив, що міська влада не скасувала жодної програми, спрямованої на підтримку чорнобильців. Їх продовжує фінансувати бюджет Запоріжжя.
Напередодні річниці Чорнобильської катастрофи у Запоріжжі традиційно відбувається зустріч представників міської влади з активом громадських організацій чорнобильців міста. Не став винятком і цей рік. На самому початку заходу міський голова Володимир Буряк запропонував відмовитися від традиційного формату подібних урочистостей, більше уваги приділивши проблемам, які хвилюють чорнобильців, розглянувши шляхи їх вирішення.
– Міська влада у межах можливостей бюджету намагається допомагати чорнобильцям та членам їх сімей. Адже у Запоріжжі окрім державних діють програми соціального захисту, які фінансуються з бюджету міста. Не забуваємо і про підтримку ваших громадських організацій. Управління соціального захисту, департамент охорони здоров’я також реагують на звернення чорнобильців, – зазначив Володимир Буряк.
Більше всього представників громадських організацій чорнобильців цікавили питання державної політики, спрямованої на захист ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та членів їх сімей. Питали і про роботу громадського транспорту, закладів охорони здоров’я. Дякували за відкриття маршруту №39 з великими комунальними автобусами, який з’єднав Хортицький район з центром міста.
Відзначали увагу міської влади до їх проблем, але сподіваються, що на державному рівні про них також не забуватимуть. У черговий раз згадали про відкриття у Запоріжжі пам’ятника «Героям Чорнобиля». Наголошують, багато років проблема не вирішувалася, але завдяки підтримці міського голови це вдалося нарешті зробити.
– Хочу подякувати Вам за відкриття пам’ятника «Героям Чорнобиля». Наша організація вдячна за те, що його вдалося збудувати. Можу також відзначити постійну увагу міської влади до вирішення питань,з якими ми звертаємося, – сказав голова Запорізької міської громадської організації «Чорнобильці Запоріжжя» Павло Білан.
Міський голова наголосив, що будівництво пам’ятника стало можливим завдяки депутатам, які прийняли рішення про виділення коштів, та запоріжцям, кожен з яких робить свій внесок у наповнення бюджету міста.
– Міська влада продовжить допомагати чорнобильцям. Незважаючи на всі проблеми ми не скасували жодної місцевої програми, спрямованої на соціальний захист чорнобильців. Продовжуємо їх фінансувати з бюджету міста, – заявив Володимир Буряк.
Володимир Буряк зустрівся з чорнобильцями-ліквідаторами
Міський голова Володимир Буряк та представники активу громадських організацій чорнобильців обговорили сьогодні важливі питання, які стосувалися соціального захисту, медичного обслуговування чорнобильців-ліквідаторів та членів їх сімей. Володимир Буряк наголосив, що міська влада не скасувала жодної програми, спрямованої на підтримку чорнобильців. Їх продовжує фінансувати бюджет Запоріжжя.