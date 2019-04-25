«Запоріжсталь» реконструював футбольне поле ДЮСШ «Металург» за 3,7 млн ​​гривень

25 квітня 2019 року в Запоріжжі стартував Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір з футболу імені Олександра Поляка. Ігри серед шести футбольних шкіл міста та області, а також м Дніпро вперше брали на новому полі, реконструйованому за фінансової підтримки комбінату «Запоріжсталь». На ці цілі підприємство направило 3,7 млн гривень.
«З 2016 року, коли« Запоріжсталь »взяв під опіку футбольну академію, кількість вихованців зросла з 400 до 1500 хлопців. Ми не просто забезпечуємо продуктивний навчальний процес – ми інвестуємо в модернізацію матеріально-технічної бази школи, створюючи кращі умови для тренувань. Ми хочемо зробити спорт популярним, доступним і якісним, тому що це інвестиції в пріоритет № 1 – наших дітей », – зазначив на відкритті оновленого поля Генеральний директор« Запоріжсталі »Ростислав Шурма.
Нагадаємо, «Запоріжсталь» надає фінансову підтримку футбольній школі «Металург» з 2016 року. За три роки співпраці комбінат направив на розвиток дитячо-юнацького футболу в Запоріжжі 24 млн гривень. У 2019 фінансування футбольної школи триває і складе 8,5 млн гривень.
Сьогодні ДЮСШ «Металург» – сучасна спортивна школа зі стабільно високим рівнем підготовки футболістів. За останні три роки в школі істотно оновилася тренувальна база – виконана реконструкція двох футбольних полів, встановлені мобільні роздягальні, гравці повністю забезпечені екіпіровкою та інвентарем.
Серед головних досягнень юних футболістів «Металурга» за три спортивних сезону – регулярна участь і призові місця в дитячо-юнацькій футбольній лізі України, 25 золотих і 5 срібних перемог у всеукраїнських та регіональних турнірах, друге місце в рейтингу кращих футбольних шкіл України.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»