«Запоріжсталь» реконструював футбольне поле ДЮСШ «Металург» за 3,7 млн ​​гривень

«Запоріжсталь» реконструював футбольне поле ДЮСШ «Металург» за 3,7 млн ​​гривень

25 квітня 2019 року в Запоріжжі стартував Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір з футболу імені Олександра Поляка. Ігри серед шести футбольних шкіл міста та області, а також м Дніпро вперше брали на новому полі, реконструйованому за фінансової підтримки комбінату «Запоріжсталь». На ці цілі підприємство направило 3,7 млн ​​гривень.

«З 2016 року, коли« Запоріжсталь »взяв під опіку футбольну академію, кількість вихованців зросла з 400 до 1500 хлопців. Ми не просто забезпечуємо продуктивний навчальний процес – ми інвестуємо в модернізацію матеріально-технічної бази школи, створюючи кращі умови для тренувань. Ми хочемо зробити спорт популярним, доступним і якісним, тому що це інвестиції в пріоритет № 1 – наших дітей », – зазначив на відкритті оновленого поля Генеральний директор« Запоріжсталі »Ростислав Шурма.

Нагадаємо, «Запоріжсталь» надає фінансову підтримку футбольній школі «Металург» з 2016 року. За три роки співпраці комбінат направив на розвиток дитячо-юнацького футболу в Запоріжжі 24 млн гривень. У 2019 фінансування футбольної школи триває і складе 8,5 млн гривень.

Сьогодні ДЮСШ «Металург» – сучасна спортивна школа зі стабільно високим рівнем підготовки футболістів. За останні три роки в школі істотно оновилася тренувальна база – виконана реконструкція двох футбольних полів, встановлені мобільні роздягальні, гравці повністю забезпечені екіпіровкою та інвентарем.

Серед головних досягнень юних футболістів «Металурга» за три спортивних сезону – регулярна участь і призові місця в дитячо-юнацькій футбольній лізі України, 25 золотих і 5 срібних перемог у всеукраїнських та регіональних турнірах, друге місце в рейтингу кращих футбольних шкіл України.

Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»

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