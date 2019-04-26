ОБРАНО ЮНИХ ЛІДЕРІВ ЧИТАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

В обласній бібліотеці для дітей «Юний читач» за сприяння Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації відбувся заключний етап обласного читацького марафону «Книжковий всесвіт дитинства».
Читацький марафон проводиться у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» і цього року був присвячений 80-річчю утворення Запорізької області. Тому за умовами конкурсу пріоритет надавався популяризації творів місцевих авторів.
Про важливість вивчення та популяризації творчості письменників рідного краю говорив і голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Медко, який прийшов привітати кращих читачів області та вручити бібліотеці підбірку щойно виданих книг місцевих авторів.
Переможці міських та районних турів конкурсу, учні 6-х та 7-х класів, які прибули до «Юного читача», у першому турі читацького змагання демонстрували свою обізнаність з творчістю сучасних авторів, а також класичною дитячою літературою, відповідаючи на запитання письмової літературної вікторини.
Шестеро переможців (по троє від кожної вікової категорії), які набрали найбільшу кількість балів і, таким чином, вийшли у другий тур змагання, у формі book-слему презентували свою улюблену книжку. Найкращими виявилися шестикласник з Новомиколаївки Станіслав Пахолка та семикласниця з Приморська Дар’я Стояновська. Друге та третє місця відповідно посіли: серед шестикласників – Антон Назаренко з Вільнянська та Крістіна Сопільняк з м. Пологи, а серед семикласників – Ірина Гура з Гуляйполя та Олександр Панасенко з с. Костянтинівка Мелітопольського району.
Переможці марафону нагороджені грамотами обласної бібліотеки для дітей «Юний читач» та отримали в подарунок книги від видавництва «Віват». А восени на них чекає ще й захоплююча подорож до Одеси на Всеукраїнське свято «Лідер читання – 2019». Не залишились без нагород й інші учасники заходу, вони також отримали дипломи та цікаві книги від бібліотеки «Юний читач».
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю