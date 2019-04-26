Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 квітня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 17,2 тис. осіб, з них 12,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 26 квітня 2019 року – 2679 одиниць (у м. Запоріжжі – 1397 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку квітня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 125 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 180 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.