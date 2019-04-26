25 квітня Чистий четвер
8-30 Вечірня з Літургією святого Василія Великого
17-00 Утрення з читанням 12 страсних Євангелій.
26 квітня Страсна П’ятниця
9-00 Царскі Часи
16-30 Вечірня з виносом плащаниці та Утрення з чином поховання плащаниці Спасителя.
27 квітня Страсна Субота
8-00 Вечірня з читанням паремій та Літургією святого Василія Великого
21-00 Читання Діяннь Святих Апостолів
23-30 Пасхальна Полунощниця
00-00 Хресний хід, Пасхальна Утрення, Божественна Літургія.
Освячення Пасок біля собору Святої Тройці
27 квітня з 16-00 до 22-00
28 квітня з 4-00 до 16-00
На острові Хортиця в музейному комплексі «Запорозька Січ»
28 квітня з 10-00 до 11-00
На площі Фестивальній (біля хреста)
28 квітня з 6-00 до 12-00
По вулиці Ладозькій 26 (Бородинський мкрн. Біля магазину АТБ)
28 квітня з 6-00 до 12-00
28 квітня урочиста хода головним проспектом Запоріжжя. Збір о 16.30 біля ПК „Дніпроспецсталь”, з 17.00 до 18.00 святкова хода пройде проспектом Соборним до пл. Фестивальної, де відбудеться спільна молитва та концерт.
ХРИСТОС ВОСКРЕС
28 квітня православні християни відзначають найбільше свято у Церковному році – Світле Христове Воскресіння – Пасху Господню. Це свято Свята Церква називає «Свято над Святами і торжеством із торжеств». У цей день ми згадуємо про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа з мертвих, і називаємо – перемогою над смертю.
З цим великим святом Воскресіння Христового щиросердно вітаю духовенство, обласну, міську та районну владу Запорізької області, військовослужбовців, які захищають цілісність та незалежність нашої держави, працівників правоохоронних органів, всі політичні, громадські та козацькі організації, а також усіх мешканців та гостей козацького Запорізького краю.
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Фотій
єпископ Запорізький і Мелітопольський
м. Запоріжжя