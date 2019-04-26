У Запорізькій області за добу рятувальники ліквідували 3 пожежі в екосистемах

25 квітня бійці ДСНС приборкали 3 пожежі в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 4 одиниці спецтехніки та 18 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,34 га.
Так, 25 квітня о 18:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в районі пр. Соборного Олександрівського району сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на відкритій території горить очерет на загальній площі 0,09 га.
Вже о 19:25 вогнеборці локалізували загорання, а о 19: 55 повістю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію.
Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
26 квітня о 00:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Звенигородська Дніпровського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля «Пежо» на площі 6 кв.м.
Вже о 01:16 вогнеборці локалізували займання, а о 00:41 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 2одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.