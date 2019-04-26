Запорізькі митники оформили понад півтори тисячі митних декларацій за принципом “єдиного вікна”

Запорізькі підприємства, які здійснюють експортні та імпортні поставки, активно користуються системою “єдиного вікна”. Лише у січні-березні 2019 року за цим принципом здійснені митні процедури щодо 1572 декларацій. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, процент використання “єдиного вікна” зріс із 85 у 2018 році до 100 відсотків у поточному році.
Керівник митниці підкреслив, що загалом показники електронного митного декларування постійно зростають – лише за перший квартал цього року на Запоріжжі оформлено 15741 митну декларацію, що на 939 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Він також відзначив, що нові інформаційні системи є ефективними для бізнес-спільноти, адже суттєво зменшують час митних формальностей. Так, на сьогодні середній час митного оформлення експортних декларацій у порівнянні з минулим роком скоротився на 5 хвилин і складає 45 хвилин.
Крім того, на даний час повністю реалізоване митне оформлення в електронному вигляді у всіх митних режимах. У механізмі інформаційного обміну задіяні митні органи та всі відомства державного контролю, що дозволяє оперативно взаємодіяти та прискорювати контрольні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України.
Запорізька митниця ДФС