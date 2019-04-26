Запорізькі митники оформили понад півтори тисячі митних декларацій за принципом “єдиного вікна”

Запорізькі митники оформили понад півтори тисячі митних декларацій за принципом “єдиного вікна”

Запорізькі підприємства, які здійснюють експортні та імпортні поставки, активно користуються системою “єдиного вікна”. Лише у січні-березні 2019 року за цим принципом здійснені митні процедури щодо 1572 декларацій. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, процент використання “єдиного вікна” зріс із 85 у 2018 році до 100 відсотків у поточному році.
Керівник митниці підкреслив, що загалом показники електронного митного декларування постійно зростають – лише за перший квартал цього року на Запоріжжі оформлено 15741 митну декларацію, що на 939 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Він також відзначив, що нові інформаційні системи є ефективними для бізнес-спільноти, адже суттєво зменшують час митних формальностей. Так, на сьогодні середній час митного оформлення експортних декларацій у порівнянні з минулим роком скоротився на 5 хвилин і складає 45 хвилин.
Крім того, на даний час повністю реалізоване митне оформлення в електронному вигляді у всіх митних режимах. У механізмі інформаційного обміну задіяні митні органи та всі відомства державного контролю, що дозволяє оперативно взаємодіяти та прискорювати контрольні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України.

Запорізька митниця ДФС

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