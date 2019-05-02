Служба зайнятості – роботодавцям: розширення можливостей партнерства

Шановні роботодавці! Служба зайнятості сьогодні – це сервісна структура, яка в своєму арсеналі має багатий спектр послуг від інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці, здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: проведення тестування, оцінка та інтерпретація результатів, задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках для виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру. Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби роботодавців у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві. А також стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Компенсація – це відшкодування роботодавцям фактичних витрат сплаченого ними єдиного внеску за працевлаштованих за направленнями центрів зайнятості на нові робочі місця зареєстрованих безробітних за місяць, за який такий внесок сплачений.
Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центрів зайнятості зареєстрованих безробітних з окремих категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (п.1 ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення») та роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності (п.2 ст.27 Закону України «Про зайнятість населення»).
Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.
За 4 місяці поточного року на нові робочі місця, із здійсненням компенсації витрат роботодавцю єдиного внеску, було працевлаштовано 244 безробітних, що на 118 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Серед послуг служби зайнятості для роботодавців можна виділити компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування осіб з числа внутрішньо переміщених.
Компенсація витрат роботодавця на оплату праці проводиться за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за 6 календарних місяців (за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа ВПО, які належать до категорії громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення».
Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням центрів зайнятості, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа працювала неповний місяць.
Протягом 4місяців 2019 року 15 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб було прийнято з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці.
«Ми працюємо над урізноманітненням та збільшенням кількості послуг, які має змогу отримати кожен бажаючий, як роботодавець, так і безробітний. Тому ми застосовуємо сучасні онлайн-сервіси, сучасні форми, методи і підходи до роботи» – повідомила директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірин Дуднік. Так, для оперативної та вигідної співпраці роботодавців зі службою зайнятості є можливість створення «Електронного кабінету роботодавця», який зорієнтований, насамперед, на скорочення витрат часу для відвідування центру зайнятості та на підвищення рівня комфорту під час взаємодії роботодавців зі службою зайнятості.
Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47