У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

1 травня о 18:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Машинна в Заводському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі на площі 20 кв.м.
О 19:03 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 19:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Під час події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності (НМЯ I)
2 травня у місті Запоріжжя очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. ( I рівень небезпечності, жовтий).
Попередження про високу пожежну небезпеку
02-04 травня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області переважатиме дуже висока (5-й клас) пожежна небезпека.
Прогноз погоди на 02 травня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-13°, вдень 16-21°.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 9-11°, вдень 16-18°.
Прогноз погоди на 03 – 04 травня 2019 року
03.05.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10°, вдень 17-22°.
04.05.19 – Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південний 5-10 м/с, температура повітря вночі 8-13°, вдень 19-24°.