Запоріжцям фіскальна служба видала 21,3 тисячі електронних ключів

За чотири місяці поточного року фіскальна служба Запорізької області видала 21,3 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Усього за цей час фахівці запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів надали послуги 8 тисячам відвідувачів.
Щоденно клієнтами центрів стають близько 150 відвідувачів, зокрема, серед них приватні підприємці, посадові особи підприємств, організацій, установ, держслужбовці та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави.
Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надають доступ до багатьох електронних послуг державних органів, зокрема, до Електронного кабінету платника податків, який пропонує численні сервіси для дистанційного обслуговування представників бізнесу та громадян (https://cabinet.sfs.gov.ua).
Нагадаємо, платники податків, які вже отримували сертифікати в АЦСК ДФС, можуть їх самостійно повторно формувати. Можливість отримання електронних ключів без відвідування фіскальної служби надає он-лайн сервіс, програмне забезпечення якого доступно на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС: http://acskidd.gov.ua. Термін дії кваліфікованих сертифікатів становить два роки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області