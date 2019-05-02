Запорізькі митники удосконалюють практичні навички у використанні скануючих систем

Керівники Запорізької митниці ДФС ініціювали проведення практичного виїзного навчання для фахівців підрозділу митного поста “Запоріжжя-аеропорт”.
Перший спеціалізований навчальний курс, який провели співробітники Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, був присвячений особливостям роботи операторів аналізу рентгенівського зображення скануючих систем. Практичні заняття були проведені з використанням тренажерної програмної платформи”Simfox”.
Які відзначили працівники митниці, застосування технічних засобів митного контролю підвищує пропускну спроможність пасажиропотоку в пункті пропуску “Запоріжжя-аеропорт” за рахунок скорочення часу огляду, а також сприяє ефективному виявленню контрабанди та ознак порушень митних правил, що є невід’ємною частиною економічної безпеки Запорізького регіону.
Завдяки заняттям, організованим у зоні митного контролю, фахівці митного поста мали можливість отримати нові навички без відриву від виконання посадових обов’язків та підвищити професійний рівень щодо застосування скануючих систем.
По завершенню навчання 27 посадових осіб митного поста отримали дозвільні посвідчення операторів рентгенівських установок.
Запорізька митниця ДФС