Гаряча лінія УВКБ ООН надаватиме безкоштовну первинну правову допомогу населенню, що постраждало від конфлікту.
У квітні Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило кількість послуг безкоштовної гарячої лінії, яка надає допомогу постраждалим від конфлікту на сході України, вимушеним переселенцям та особам без громадянства. Громадська організація «Донбас SOS» оперуватиме гарячою лінією.
Безкоштовна гаряча лінія УВКБ ООН 0-800-30-77-11 розпочала роботу у 2015 році для підтримки програм допомоги УВКБ ООН для вразливих категорій населення. Користувачі гарячої лінії мали змогу отримувати детальну інформацію про програму, залишати свої відгуки про якість послуг, а також пропонувати ідеї для їхнього покращення.
Обсяг послуг гарячої лінії розширився за ці роки, і тепер оператори надають тисячам людей інформацію про програми гуманітарної підтримки, які виконує УВКБ ООН та його партнери. Починаючи з квітня 2019 року, зателефонувавши на гарячу лінію УВКБ ООН, її користувачі також можуть отримати первинну правову допомогу.
«Адвокат працює на гарячій лінії, щоб допомогти людям отримати первинну консультацію з правових питань, пов’язаних з реєстрацією ВПО, отриманням соціальних виплат та пенсій, питань персональної документації, свідоцтв про народження та смерті для мешканців тимчасово непідконтрольних територій, питань освіти, спадщини, перетину КПВВ тощо», – зазначила Валерія Майська, голова ГО «Донбас SOS».
Для УВКБ ООН важливо працювати безпосередньо з громадами та індивідуально з людьми, щоб забезпечити їхню свідому участь у рішеннях, які впливають на них. «В УВКБ ООН ми прагнемо досягти якісного та ефективного захисту й допомоги для всіх людей, яких ми підтримуємо, незалежно від віку, статі та походження. Гаряча лінія є одним із компонентів механізму зворотнього зв’язку, який допомагає нам забезпечити, щоб наші програми не тільки дійшли до людей, але й мали позитивний вплив на їхнє життя», – пояснив Пабло Матеу, Представник Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Відгуки громад і окремих громадян збираються декількома способами. Окрім гарячої лінії, УВКБ ООН регулярно проводить спільну оцінку потреб, обговорення у фокус-групах, а також інтерв’ю з безпосередніми учасниками подій по всій країні, за підтримки й участі представників місцевої влади, громадянського суспільства й міжнародних організацій. Остання спільна оцінка потреб проводилась у лютому-березні 2019 року. Протягом цього часу, представники Агентства зустрілись із 184 біженцями й шукачами притулку, 86 особами без громадянства й особами, що під загрозою безгромадянства, а також із 520 ВПО і громадянами, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Фокус-групи проводились із чоловіками, жінками, молоддю, представниками Ромів, а також із людьми з особливими потребами (особи з інвалідністю, а також із людьми з ВІЛ/СНІД). Результати оцінок допоможуть сформувати річний план надзвичайного реагування УВКБ ООН в Україні, його пріоритети, розробку програм, моніторинг та звітність.
Через Кластер з питань захисту, очолюваний УВКБ ООН, агентства ООН спільно працюють над забезпеченням підзвітності постраждалому населенню. Реалізація ключових принципів цієї роботи, викладених у відповідному документі (англ.), буде обговорюватися в серії тренінгів, організованих Кластером з питань захисту. Перший тренінг відбувся у квітні в м.Донецьку на тимчасово непідконтрольній уряду території.
-КІНЕЦЬ-
Інформація про УВКБ ООН в Україні:
УВКБ ООН працює в Україні з 1994 року, захищаючи права біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. Серед досягнень Агентства – допомога у розробці національного законодавства стосовно прав біженців, шукачів притулку та осіб без громадянства. УВКБ ООН допомагає налагодити ефективну систему надання притулку в Україні, а також надає Україні гуманітарну допомогу.
Починаючи з 2014 року, УВКБ ООН тісно співпрацює з Урядом України та громадськістю у відповідь на нову проблему вимушеного переміщення 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі сходу України та Автономної Республіки Крим. УВКБ ООН в Україні надає особам під своєю опікою правову, матеріальну та соціальну підтримку самостійно та у партнерстві з іншими міжнародними та місцевими організаціями. УВКБ ООН зосереджує свою діяльність на захисті прав і свобод ВПО, покращенні умов їхнього життя та знаходженні для них довгострокових рішень. Детальніше тут: https://www.unhcr.org/ua
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Інформація про ГО «Донбас SOS»:
ГО «Донбас SOS» – громадська організація, яка була створена 14 березня 2014 активістами Донбасу. Займається координацією допомоги громадянам, які проживають вздовж «лінії розмежування» і внутрішньо переміщеним особам.
Завдяки гарячій лінії було надано понад 95 тис. консультацій; 3 788 осіб отримали підтримку під час евакуації з небезпечних районів, яка була надана у партнерстві з іншими групами волонтерів. Представники «Донбас SOS» брали участь у розробці Плану дій Національної стратегії з прав людини, у розробці змін до законів та нормативних актів, що стосуються прав ВПО, є співавторами законів 6692 (Про пенсійні права), 6240 (Про право голосу), про зміни до рішень Кабінету міністрів України №505, 365, 1085. Члени ГО розробили і розповсюдили більше ніж 72 000 друкованих інформаційних матеріалів, наприклад, дорожні карти для ВПО, брошури про соціальні пільги та програми допомоги. Детальніше тут: http://www.donbasssos.org