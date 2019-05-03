ПФУ вийшов в Інтернет, щоб полегшити життя пенсіонерам

Тема «Запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду» зібрала на прес-конференції в Одесі працівників мас-медіа чотирьох південних областей України. В її обговоренні із представниками ПФУ взяли участь також запорізькі журналісти. Організатором прес-конференції спільно з Пенсійним Фондом України виступив Український освітній центр реформ за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору України».
Проблема спрощення доступу до сервісів ПФУ стосується абсолютно всіх громадян – і тих, що вже набули пенсійного віку, і тих, для кого це ще в майбутньому. Адже обізнаність в усьому, що стосується пенсійних виплат , вміння самому одержати потрібну інформацію, скористатися новими можливостями, які надає Пенсійний Фонд України, не лише заощадить людям час і нерви, а й додасть впевненості і відповідальності, і, врешті-решт, сприятиме формуванню активної громадянської позиції.
Саме у цьому вбачають головний сенс введення нових он-лайн-сервісів працівники Пенсійного фонду України. Як відзначив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, – «Нинішні пенсіонери – впевнені користувачі мережі Інтернет. Саме тому Пенсійний фонд України постійно працює над розвитком надання дистанційних послуг через веб-портал різним категоріям: не лише працюючому населенню, а й пенсіонерам».
Журналістам Одеської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей було презентовано низку вже запроваджених сервісів, орієнтованих на пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників. Це, зокрема:
– налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та розміру свого страхового стажу);
– отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із Реєстру застрахованих осіб, довідку про розмір пенсії);
– інформацію про свій «зароблений» страховий стаж (загальний та у розрізі кожного року), щомісячні відрахування (єдиного соціального внеску) роботодавцем через кабінет страхувальника.
Всі ці послуги можна отримати, якщо зареєструватися на Веб-порталі Пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису, або за логіном і паролем.
Електронний підпис можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів, перелік яких є на порталі. Логін і пароль видається в будь-якому відділенні Пенсійного фонду при пред’явленні паспорта та ідентифікаційного коду.
Презентацію сервісів веб-порталу електронних послуг провела для журналістів начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України в Одеській області Ірина Чернявська.
Спікери прес-конференції детально відповіли на багаточисленні запитання журналістів, озброївши їх цифрами і фактами, а також великим масивом інформації для подальших публікацій. До розмови також долучилися керівники головних управлінь Пенсійного Фонду України Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, що зробило її більш насиченою та конкретною.
Зокрема, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Вікторія Терещенко розповіла про впровадження он-лайн сервісів в практику роботи в нашому регіоні, про освітні заходи з оволодіння користуванням цих послуг для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників, тощо.
Довідково.
Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України має на сьогодні 3,2 мільйона користувачів. І популярність цих послуг зростає.
У Запорізькій області 76, 2 тис пенсіонерів стали користувачами веб-порталу ПФУ, з них 13 тис людей – нинішнього року.
З 1 січня 2019 року головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області вже отримало 106 звернень громадян через веб-портал. Звернення стосуються переважно розміру призначених пенсійних виплат, стажу роботи, отримання довідок для оформлення субсидій.
Валентина Бистрова