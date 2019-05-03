Рік проведення операції Об’єднаних сил: результати участі підрозділів Нацгвардії у цифрах

Вже рік бійці Нацгвардії виконують завдання за призначенням у складі Об’єднаних сил.
Це – несення служби на стаціонарних та мобільних блокпостах, охорона взводних опорних пунктів, важливих державних об’єктів, охорона громадського порядку, органів судочинства, конвоювання спецконтингенту, прикриття державного кордону на межі з Російською Федерацією, здійснення контрдиверсійної боротьби, участь бійців батальйонної тактичної групи в оборонних діях на лінії зіткнення.
І ось – результати діяльності формування в складі Об’єднаних сил у цифрах.
1 817 985 транспортних засобів та 3 127 717 осіб перевірили гвардійці на рухомих та стаціонарних блокпостах. Це в середньому 5 000 та 9 000 одиниць техніки та осіб за добу відповідно. При цьому було затримано 1373 особи, з них за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України – 616 (за підозрою участі в діяльності незаконних збройних формувань – 418).
Також гвардійці вилучили 32 одиниці зброї, 9 мін та снарядів, 3135 набоїв різних калібрів, 32 запалів до гранат, 2200 вибухові речовини, 1,153 кілограма наркотичних речовин, 9 транспортних засобів, вилучено 35 вкрадених речей.
7 важливих державних об’єктів, 2 державні адміністрації, 5 судових установ перебувають під пильною охороною гвардійців.
Більше 3000 осіб спецконтингенту доставлено до судів особовим складом судових варт Нацгвардії.
Сьогодні, під час брифінгу журналістам в районі ООС, командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв також відзначив велику роль підрозділів Національної гвардії в здобутках операції ОС і запевнив, що рішення щодо проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі себе виправдало та дозволило встановити чіткі межі зони її проведення.
“Створення Російською Федерацією повноцінних військових командувань рівня армійського корпусу на території ОРДЛО та введення їх до складу восьмої загальновійськової армії Південного військового округу спонукало керівництво нашої держави припинити проведення антитерористичної операції та перейти до військової операції”, – прозвучало у зверненні командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.
Він також додав, що ООС відрізняється від АТО тим, що АТО передбачала боротьбу з незаконними збройними формуваннями, з терористами, а перед ООС постало завдання вести бойові дії з регулярними російськими окупаційними військами, які організаційно входять у структуру ЗС РФ.
“Так розпочався новий етап збройної боротьби за свободу України, де вже Об’єднані сили, згуртовані патріотизмом, мужністю, досвідом, під єдиним командуванням приступили до виконання визначених завдань заради нашої перемоги”, – зазначив він. Сергій Наєв зауважив, що формат операції, окрім суто військових завдань, передбачав проведення правоохоронних, цивільно-гуманітарних заходів та реалізацію комплексних проектів щодо відновлення інфраструктури і створення умов для подальшого мирного життя населення регіону.
“Все це відбувалося під шалену канонаду з усіх калібрів, якими російські загарбники випробовували нас на міцність. Але ми вистояли!!! Ми, Об’єднанні сили, стабілізували лінію зіткнення, показали міць своєї зброї та продовжили боротьбу із ворогом”, — зазначив командувач ОС.
Так, з початку Операції об’єднаних сил, за словами командувача, відбулося ось що:
– не порушуючи Мінських домовленостей, повернуто під контроль близько 24 км2 території, у тому числі 3 населених пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми);
– перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га;
– знищено 52 655 вибухонебезпечних предметів;
– відновлено 1000 га територій, які вже використовуються в господарських цілях;
– вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, понад 300 тис. боєприпасів;
– на користь Держави вилучено матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб, вартістю близько 274 млн грн.
“Низько вклоняємося подвигу тих, хто поклав своє життя заради нашої Батьківщини. Ми пам’ятаємо кожного з Вас. Ви назавжди залишитися в наших серцях. Ми продовжуємо виборювати перемогу! Ми об’єднанні та сильні!” — резюмував командувач ООС.
На запитання журналістів про те, чи не змінилася його думка з приводу неприпустимості будь-яких домовленостей із ворогом, Сергій Наєв відповів: “Я військова людина, яка прагне одного – перемоги. Для військової людини іншого виходу з конфлікту, крім як отримати військову перемогу, немає і бути не може!”
Разом до перемоги!
Прес-служба угруповання НГУ ОС