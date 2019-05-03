Від ліцензування продажу підакцизних товарів місцеві бюджети Запорізького регіону отримали 9 мільйонів

Запорізькі підприємці та торговельні компанії з початку року сплатили до місцевих скарбниць 9 мільйонів гривень плати за ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Фахівці фіскальної служби області видали суб’єктам господарювання майже дві тисячі нових документів, зокрема, 1107 – на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 876 дозволів на право реалізувати уроздріб вироби з тютюну. Крім того, продовжено термін дії 3121 ліцензії, призупинено 233 та анульовано 513 документів, у тому числі за продаж алкогольної продукції неповнолітнім.
Усього в Запорізькій області загальна кількість діючих ліцензій склала 8114.
Також упродовж цього року співробітники органів ДФС регіону провели 172 перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За їхніми результатами застосовані штрафні санкції на загальну суму 3 мільйони 470,3 тисячі гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області