У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували наслідки ДТП

6 травня о 08:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на перехресті вул. Української та Поштової в Олександрійському районі виникла ДТП та необхідна допомога рятувальників.
Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що легковий автомобіль «ЗАЗ Таврія» зіткнувся із трамваєм. В результаті події травмувалась 58- річна водійка легковика.
Вогнеборці для запобігання загоряння відключили АКБ від автомобіля та перекрили ГБО. Працівники медичної служби здійснили огляд постраждалої та спільно з рятувальниками перене6сли її до карети швидкої допомоги.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.