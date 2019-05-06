У Запорізькій області рятувальники деблокували тіла двох загиблих внаслідок ДТП

5 травня о 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що приблизно за 300 м від с. Нагірне Михайлівської ОТГ у Вільнянському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що автомобіль Audi-8 з’їхав у кювет та перевернувся. У результаті ДТП водій та пасажир загинули.
Фахівці ДСНС за допомогою засобів малої механізації деблокували тіла загиблих з пошкодженого автомобіля та передали їх працівникам поліції.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Приазовський район: вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі
6 травня о 01:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Покровська в смт. Приазовськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять дерев’яні конструкції гаражу, побутові речі та автомобіль Мерседес Вито на загальній площі 45 кв.м.
О 01:30 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 03:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І) та високу пожежну небезпеку 06 – 08 травня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується висока пожежна небезпека (4-й клас).
Прогноз погоди на 06 травня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, 6ез істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 8-13°, вдень 18-23°.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, 6ез істотних опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 10-12°, вдень 21-23°.
Прогноз погоди на 07 – 08 травня 2019 року
07.05.19 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 8-13°, вдень 20-25°.
08.05.19 – Хмарно, дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 11-16°, вдень