Запоріжці поповнили бюджети на 5,8 мільярда гривень

За чотири місяці поточного року від запорізьких платників податків до бюджетів усіх рівнів надійшло 5 мільярдів 816,3 мільйона гривень, що на 1 мільярд 218 мільйонів більше, ніж за відповідний період минулого року (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, 2 мільярди 934 мільйони із загальних надходжень сплачено до державного бюджету. Минулорічний рівень перевищено на 801,5 мільйона або на 37,6 відсотка.
Найбільші суми забезпечила сплата податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів, робіт та послуг – 1 мільярд 41 мільйон. Це на 45,4 мільйона більше, ніж у січні-квітні минулого року.
Підприємства регіону спрямували до державної казни 954 мільйони гривень податку на прибуток, збільшення до показників аналогічного періоду 2018 року склало 645 мільйонів.
З доходів фізичних осіб бюджет отримав 591 мільйон гривень ПДФО, що на 93 мільйони або на 18,6 відсотка більше даних попереднього року.
Крім того, до державної скарбниці сплачено майже 190 мільйонів гривень військового збору (+31,4 мільйона гривень), 73 мільйони гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 38 мільйонів гривень екологічного податку (+5 мільйонів гривень).
Головне управління ДФС у Запорізькій області