Жінкам-військовичкам на «Балу героїв» допомогли реалізувати свою красу і жіночність

У Запорізькій обласній філармонії вперше у нашому регіоні пройшов «Бал героїв», головними учасниками якого стали ветерани визвольної війни на Донбасі, їхні дружини, наречені, подруги, а також доньки, мами і сестри та волонтери. В ході акції організатори вручили нагороди матерям та дружинам бійців, волонтеркам за їхню підтримку військових.
Прем’єри двох авторських пісень написаних спеціально для балу викликали щире захоплення.
«Вкради мене у війни» виконали ведуча балу, його ідейна натхненниця і організаторка Олена Ярошенко і воїн 79-ої бригади Олег Мироненко (Сорока). Слова пісні написав Віктор Залевський, музику – Микола Ведмедеря.
А дружини бійців, чиї весілля були організовані в рамках благодійного проекту волонтерки Олени Ярошенко «Кохання перемагає», Ольга Медведкова , Марія Гамм, Ніка Опанасенко та Інна Хащина( до слова, Іночка нещодавно стала мамою) зворушливо виконали для своїх коханих пісню «Я прийду в твої сни» авторки Олени Макарчук. Нагадаємо, що наша газета є партнером цієї прекрасної волонтерської акції, про заходи якої ми регулярно розповідаємо нашим читачам. Чарівним дівчатам-нареченим і їх судженим – воїнам-захисникам України ми даруємо фотосесію «лав-сторі» та фотофіксацію їхнього весілля.
Додамо, що і нинішній бал не обійшовся без підтримки «Запорізької правди» і Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України. Щоб кохані жінки наших героїв, заради яких власне і було організовано такий чудовий захід, відчули себе справжніми королевами, ми запросили майстринь краси – перукарів із Запорізького вищого професійного училища моди і стилю та візажистів – консультантів компанії «Мері Кей».
З творчим колективом викладачів і студентів училища моди і стилю нашу газету поєднує давнішня дружба і волонтерські справи. Нагадаємо, що швачки училища безкоштовно шили для наших хлопців нижню білизну, викладач Наталя Бабаєва із доньками допомагали нам організовувати майстер- класи для журналістів, передплатників нашої газети, дітей з родин медійників, військових, а також дітлахів з пільгових категорій з виготовлення оберегів для хлопців, в училищі збирали для бійців смаколики, а ми вивозили ці подарунки їх адресатам на передову. Перукарі училища регулярно безкоштовно роблять зачіски військовослужбовцям у підрозділах, що дислокуються на території Запоріжжя та пацієнтам Запорізького військового госпіталю. Тож і нині на заклик «Запорізької правди» допомогти прикрасити учасниць «Балу героїв» в училищі відгукнулись з готовністю. У свій вихідний перукарки- майстрині виробничого навчання Юлія Коваль, Інна Сумова, Юлія Калініна, Анастасія Демчук та їх студентки Рита Гузенко, Дарина Ляшенко, Любов Пирх та Мілана Рудницька не покладаючи рук за чотири години створили унікальні святкові зачіски 18-ти учасницям балу та 10-м моделям, які брали участь у показі весільних суконь проекту «Кохання перемагає». Нагадаємо, що в його рамках нареченим бійців безкоштовно надають плаття для весілля.
– Серед учасниць балу чимало жінок, які захищають нас. Вони дуже сміливі і мужні. Ми захоплюємося їхньою військово вправністю. І для нас велика честь, що принагідно можемо допомогти їм реалізувати свою красу і жіночність, – говорить викладачка училища Юлія Коваль.
Благодійність для викладачів і студентів цього училища має конкретну суть. Вони активно долучаються до допомоги у підготовці різноманітних соціальних заходів у нашому обласному центрі. Без їх вправних рук не обходиться жодне грандіозне свято у Запоріжжі.
– Щодо моди у зачісках, нині в тренді легкість, природність, без монументальності і фігурності. Головний критерій – носибельність, щоб жінка із зачіскою почувалася комфортно, – пояснює майстриня перукарського мистецтва Юлія Калініна.- Але найголовніше у нашій роботі – індивідуальний підхід. Ми виконували зачіски дівчатам у відповідності до їхнього цілісного образу – щоб пасували до форми обличчя, стилю сукні, характеру дівчат і підкреслювали їх особистість і красу.
Учениці майстринь не пасли задніх і собі творили для прекрасних учасниць балу справжні перукарські шедеври.
– У нас сьогодні робочий день – проходимо стажування у салонах краси, але відпросилися з роботи, щоб допомогти дівчатам- військовичкам бути найчарівнішими на цьому балу, – підтвердила прагнення своїх подруг Дарина Ляшенко. – Ми вдячні нашим захисницям і намагаємося проявити своє відношення до них якнайкраще через свою роботу.
До шляхетної справи творення краси доклали рук і візажистки-консультантки компанії «Мері Кей» Ірина Бендецька, Ольга Бендреківська і Оксана Скиба. Вони використали весь арсенал декоративної косметики відомої косметичної компанії, щоб зробити образи учасниць балу завершеними і досконалими.
– Благодійність – це друге ім’я нашої компанії, – розповіла Ірина Бендецька. – Окрім того, що з її допомогою жінки стають самодостатніми і більш впевненими у собі, її безпосередня благодійна діяльність спрямована на підтримку жінок, які постраждали внаслідок онкологічних захворювань. Окрім того, ми долучаємося до різноманітних благодійних проектів. І нинішній «Бал героїв»- це один з них. Радіємо, що змогли принести радість нашим чудовим жінкам, його учасницям.
Таких добровільних помічників у «Балу героїв» було чимало. Зокрема, неповторна «Танцювальна сотня» з Дніпра подарувала учасникам цікаві танцювальні номери і веселі хореографічні майстер-класи.
Пісні, вірші, лицарські бої, відео-ролики, багато танців. Тут у всіх був чудовий настрій і щасливі посмішки. Захід всім сподобався. Його учасники вже заговорили про те, щоб зробити його традиційним. Тож організатори вже обмірковують можливі варіанти.
Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)