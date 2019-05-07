1.Стела Приходько, домогосподарка:
-За квитки в цьому році ми заплатили 550 грн .: 2 дорослих по 200 грн з людини і дитина – 150 грн. Звісно що ціна завелика. Здається що у Київському зоопарку ціни нижчі. Але задоволення отримали велике, і ми дорослі і донька.
2.Аліна Єрьоменко, туристичний агент:
-Хочу щоб усі там побували ! Це чудове місце! Була там в 2017 році вагітна, враження звичайно не ті постійна втома, але як там чудово, він величезний скрізь є лавочки можна посидіти та відпочити. Величезна різноманітність тварин дуже багато видів, є леви тигри.По дорогах ходять павичі, є живе озеро. І цей час ти проводиш в невимушеній обстановці.
3. Артем Васильїв, дизайнер:
-Зоопарк цікавий не тільки дітям. Тому кожен раз, приїжджаючи до Бердянську, я відвідую зоопарк “Сафарі”. Отримую масу позитивних вражень, долучаюся до природи, але не забуваю, все ж, що я людина, і ми відповідаємо за тих, кого приручили. На жаль ціни на вхідні квитки зростають з кожним роком. Але звірам там живеться добре.
4. Тамара Левченко, майстер манікюру:
-Перший раз я була три роки тому, в компанії друзів. Ми обійшли всю територію з відкрилися широко очима хвилин за 30. Другий раз у минулому році з маленькою дитиною і чоловіком, ми пройшли весь зоопарк рази чотири, провели години три і якби не червнева спека, то і більше б. Це єдине що зовсім вимотало. Спекотне літо ще попереду, але гуляти в + 50 на сонце не тільки втомлює, але і небезпечно.
5. Петро Іванович Кравченко,пенсіонер:
-Це перший зоопарк, який відвідала моя онука, я теж радів поруч з нею. Тварин тут дуже багато, добре що є можливість побачити на них в живу. Тварини жваві та доглянуті, сподіваюсь що вони щасливі.
Бліц-опитування: Які ваші враження від Бердянського зоопарку «Сафарі»?
1.Стела Приходько, домогосподарка: