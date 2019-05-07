1.Світлана, медична сестра:
– Святкуємо з родиною День перемоги, бо мої покійні вже дід та бабця були ветеранами війни. Дід взагалі був інвалідом війни. Завжди їх вітали з 9 Травня. Ну і у школі звісно теж святкували цей день. Ветерани приходили розповідати про війну. Така традиція
2.Вадим, вєб-дизайнер:
-Власно кажучи ніяке свято у цей не святкую, хоча якщо зберемось із друзями зберемося на шашлики на природу, то звісно поїдемо. Але без відмічання і без гасел. Хоча День Пам’яті та примирення мені якось ближче до душі, і розумніше.
3.Ліза, студентка:
-День Пам’яті та примирення звісно, бо з історії ми знаємо, що святкувати Перемогу, це немов би танцювати на кістках. Хоча я розумію що для літніх людей День Перемоги дуже важливий день, бо їх так виховали і нічого тут вдіяти не можна.
4. Єгор Миколаєвич, пенсіонер:
-9 Травня святкую День Перемоги, а 8-го День Пам’яті та примирення. Вважаю важливими обидві дати. Батько мій покійний пройшов війну, мама була примусово інтернована до роботи у Німеччину. Завжди в них цей день був святковим. Це як шана і подяка батькам.
5.Тетяна, продавчиня:
-Чесно кажучи я не дуже відрізняю ці дві святкові дати. В мене вони як одна, і перемога, і пам’ять та примирення. Головне аби пам’ятати про загиблих у тій війні, на жаль ветеранів вже майже не залишилося у живих. Для нас це свято ще один привід вийти з дітками у парк аби порадіти майському дню.
Бліц-опитування: Яку дату ви відмічаєте 9 Травня? Чому саме?
1.Світлана, медична сестра: