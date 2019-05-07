У Запоріжжі на стадіоні “Олімпійські надії” відбувся обласний фестиваль повітряних зміїв “Мирне небо Запоріжжя”. У ньому взяли участь вихованці клубів з різних міст і сіл нашої оласті. Всі учасники продемонстрували яскраві авторські моделі повітряних зміїв, зроблені за всіма правилами моделювання. Організатором заходу виступив Запорізький обласний центр НТТУМ “Грані» Переможці обласного фестивалю отримали запрошення поїхати на аналогічний фестиваль повітряних зміїв «Tryhutty International Kite Festival-2019», який незабаром пройде у Миколаєві.