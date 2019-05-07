Хто любить трійню?

Трійня левенят нещодавно з’явилася на світ у Бердяньскому зоопарку «Сафарі». Пологи у мешканки зоопарку левиці Малайки відбулися саме на Великдень, і тривали двоє діб. Зараз новонароджені кумедні дитинчата перебувають у окремому приміщенні, де їх годують молочними сумішами, та здійснюють цілодобовий контроль. Зазначимо, що за 15 років існування зоопарку, в ньому народилося вже 58 левенят, 20 з яких і зараз мешкають там, а решта оселилися в інших українських та європейських зоопарках. Окрім великодніх левенят, у Бердянському зоопарку цією весною народилися малюки мавп,вовченят та лам.