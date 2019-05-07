Надходження єдиного соціального внеску на Запоріжжі склали 2,6 мільярда

У січні-квітні 2019 року запорізькі платники податків спрямували до соцфондів 2 мільярди 608 мільйонів гривень єдиного соціального внеску (за оперативними даними та без даних великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Порівняно з минулорічними показниками надходження ЄСВ зросли на 447 мільйонів гривень. Середньомісячні відрахування перевищили 650 мільйонів, це майже на 112 мільйонів гривень більше, ніж торік.
Найбільші платежі з початку року забезпечили роботодавці, страхувальники та фізичні особи, які зареєстровані у м. Запоріжжя – 1 мільярд 386 мільйонів, м. Енергодар – 342 мільйони, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 232,6 мільйона, м. Бердянськ та Бердянського району – 152,8 мільйона, Вільнянського району – 51 мільйон, Василівського району – 50 мільйонів, Токмацького району – 48,5, Запорізького району – 43 мільйони, Пологівського району – 41,5 мільйона тощо.
Усього на територій області обліковано 114 тисяч платників єдиного соцвнеску, у тому числі, 15 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 99 тисяч фізичних осіб-підприємців.
Головне управління ДФС у Запорізькій області