Паління в громадських місцях заборонено

Патрульна поліція Запорізької області попередила громадян про шкоду від паління, як для здоров’я, так і для гаманця. Палити тютюнові цигарки, електронні сигарети і кальяни можна тільки в дозволених місцях. Порушникам загрожують штрафи від 51 до 170 грн. Запоріжці, які порушують закон впродовж року, платитимуть більші штрафи – від 170 до 340 грн. Нагадаємо, палити заборонено у громадському транспорті, на вокзалах, зупинках транспорту, на робочих місцях, в навчальних закладах, держустановах, дитячих майданчиках, дитсадках, лікарнях, кав’ярнях, ресторанах.