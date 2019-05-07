Річниця створення полку “Азов”

На Приморській площі в Бердянську пройшло урочисте святкування п’ятирічної річниці з дня створення полку “Азов”. Тут організували виставку військової техніки і зброї, була відкрита фотоекспозиція. До вечора на сцені біля моря почалися офіційні урочистості.
З привітанням до побратимів і городянам звернулися побратими з передової. Привітати азовців прийшло чимало бердянців. Місцеві волонтери, які з перших днів допомагали добровольцям, згадували роки становлення полку, і сердечно дякували своїх захисників. Азовці у відповідь висловили свою щиру свою подяку всім небайдужим бердянцям-патріотам, які допомагали хлопцям в 2014-му, і з якими вони і до цього дня продовжують дружбу. Пам’ять полеглих побратимів азовці вшанували хвилиною мовчання.