Школа волонтерів

Активних і небайдужих навчали творити добро на заходах першої «Школи волонтерства». Протягом двох днів у Запоріжжі учасники з 14 міст України спілкувались із досвідченими тренерами та спікерами, знайомились з діяльністю громадських та волонтерських організацій та дізнавалися про теоретичні засади волонтерства. Під час цього ж заходу учасники тренінгу отримали і практичні навички та досвід, відвідавши обласний центр соціальної реабілітації дітей, що опинились у скрутних життєвих обставинах та дитячий будинок «Сонечко» у Запоріжжі. Волонтери подарували малюкам чудові ігрові заходи, майстер-класи і щире спілкування. Організатори зазначили, що головною метою заходу стало створення майданчика для спілкування досвідчених волонтерів та початківців, налагодження співпраці та комунікацій.