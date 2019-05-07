У м. Енергодар вакцинація тварин від сказу

13-19 травня 2019 року у місті Енергодарі, за сприяння Головного управління Держпродспоживслужби в Кам’янсько-Дніпровському районі, проводитимуть безкоштовні профілактичні щеплення проти сказу домашніх тварин. Сказ — одне з найважчих гостроінфекційних захворювань всіх теплокровних тварин та людини. Воно вражає нервову систему і завжди закінчується смертю. Зараження відбувається не тільки через укус, а й при контакті з хворою твариною. Основним засобом попередження поширення сказу є планова профілактична вакцинація домашніх собак і кішок. Щепленню підлягають всі тварини з трьохмісячного віку. Вакцина не спричиняє ускладнень, легко переноситься тваринами та дає надійний захист.